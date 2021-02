Belen incinta mostra per la prima volta il pancino di 5 mesi

Belen incinta mostra ai fan sul social per la prima volta il suo pancino di 5 mesi. Con indosso un abito lungo aderente nero con spacco laterale la showgirl 36enne si mette in posa riprendendosi con lo smartphone davanti a uno specchio nel suo appartamento milanese. La Rodriguez fa vedere a tutti le sue forme leggermente più morbide per la gravidanza, poi, spostandosi si lato, mette in evidenza il suo ventre arrotondato, che si accarezza dolcemente.

L’argentina è orgogliosa del suo pancino. Ha cercato un altro figlio con il suo nuovo compagno, Antonino, con l’approvazione anche del primogenito Santiago, 7 anni. Insieme a Spinalbese, 26 anni, si gode ogni giorno della sua seconda gestazione. I due sono innamorati follemente: l’ex hair stylist di Coppola, condividendo su Instagram una foto in cui si vedono le loro ombre riflesse in strada, mentre camminano, scrive: “Tre ombre, tre cuori”. L’attesa per la nascita del bebè è dolcissima.

VIDEO

Nelle storie la coppia di bacia ardentemente. In pochissimo tempo la vita di Belen è profondamente cambiata. “E’ successo otto mesi fa al ristorante El Porteño, dove vado sempre. Antonino è arrivato con un suo amico, invitato dalla mia amica Patrizia (Griffini, ndr). ‘Non potevi presentarmelo prima?’, le ho detto, scherzando”, ha detto la Rodriguez a Chi ripercorrendo il momento in cui ha incontrato Spinalbese.

“Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente. Non credevo che fosse così giovane, così mi sono detta: ‘E’ troppo piccolo, vado in galera’, ma poi è stato più forte di me: ‘Mamma mia, che bel viso che hai!’, gli ho detto”, ha aggiunto.

Belen ha chiarito: “Per me è stato un colpo di fulmine, da quella sera non mi sono più staccata da lui. Era un periodo in cui non volevo saperne di nessuno, mi ero lasciata da sei mesi e facevo le cose che fanno tutti in quei momenti, cercavo spensieratezza e non avevo voglia di impegnarmi. Ma, per quanto mi dipingano come una che è stata con cinquanta uomini, ho avuto solo storie lunghe, 4-5, che tutti conoscono. Non sono fatta per i flirt, non mi divertono le storielle, ci ho provato un paio di volte, ma non mi è piaciuto. Sono fatta per stare in coppia, se decido che uno deve essere il mio uomo, esiste solo lui. Da single sono una trottola impazzita, in coppia ritrovo il mio equilibrio”. E Antonino non solo le ha ridato serenità, ma ora sarà la sua famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/2/2021.