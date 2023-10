Belen Rodriguez presenta il nuovo fidanzato ai figli: cena a Milano con Elio, Santi e Luna

Tornata a Milano, la 39enne va al ristorante coi due bimbi di 10 e 2 anni e il 40enne

Belen Rodriguez fa sul serio. Presenta il nuovo fidanzato ai figli. La showgirl 39enne va a cena fuori a Milano con Elio, Santiago, 10 anni e Luna Marì, 2. Tornata a Milano, riprende la vita di sempre, ma inseparabile da Lorenzoni. Nelle sue storie appare sorridente col 40enne che pare averla fatta rinascere.

Nuova casa, un super attico dove presto si trasferirà, e nuovo amore. Nonostante c’è ancora chi sia scettico sul suo reale innamoramento nei confronti dell’imprenditore, che conosceva da 10 anni, e parla di ripicca verso l’ex Stefano De Martino, l’argentina tira dritto per la sua strada. Dimagrita fortemente, forse con un breve ricovero alle spalle in una clinica di Padova per ‘riprendersi’, Belen adesso pare intenzionata a tutti i costi a mostrarsi in una normalità che l’appaga. Al punto da parere quasi, ahimè, una forzatura…

C’è chi scrive che la Rodriguez, dopo anni trascorsi al centro dei riflettori da ‘leonessa’, sia arrivata a un bivio in cui è necessario mettere in primo piano se stessa e l’armonia. Sempre alla ricerca della perduta felicità, ma che, come lei stessa rivela sui social, può essere dietro l’angolo e avere il volto di un uomo che già faceva parte della sua esistenza.

Belen sembra quasi voler mostrare a tutti la serenità ritrovata

La Rodriguez desidera che ogni persona sappia quanto l'imprenditore bresciano sia importante per lei

Per molti è molto complicato archiviare un rapporto tanto intenso come quello avuto nel corso del tempo col conduttore napoletano 34enne. Belen racconta tutt’altro. E la memoria torna indietro, ad Antonino Spinalbese, con cui ogni cosa andava di corsa, a mille. Così è arrivata la seconda gravidanza: in un battibaleno. Anche le dichiarazioni di legame 'forever’ si sono sprecate. Ma il sentimento è evaporato dopo poco più di un anno. E De Martino è tornato a far coppia con Belen. Stavolta il giro di vite sul matrimonio con Stefano parrebbe essere definitivo. Ed Elio viene mostrato continuamente: l’uomo del presente e del futuro. Ma solo il trascorrere dei giorni, degli anni, potrà dimostrare che sia effettivamente così. E i dubbi di chi diffida rimangono.