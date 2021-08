Belen, prima cover 'posata’ con la figlia Luna Marì: 'Ha le labbra carnose’

Belen conquista la sua prima copertina dopo la nascita della figlia Luna Marì. Sul nuovo numero del settimanale ‘Chi’ è in prima pagina con la piccola, venuta al mondo lo scorso 12 luglio, e il compagno Antonino Spinalbese. Al magazine, tra le altre cose, la showgirl 36enne ha spiegato che la bimba è proprio come se la immaginava e ha le labbra carnose. Parlando del periodo di felicità massima che sta vivendo, la bella argentina ha detto: “Luna Marì era nel mio destino. Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”.

A farle eco ci ha pensato lo stesso hairstylist di origini partenopee, che ha 10 anni meno di lei (ovvero 26). Antonino ha fatto sapere che vorrebbe assolutamente sposare la mamma di sua figlia e che glielo chiede tutti i giorni. “Io chiedo a Belen di sposarmi tutti tutti i giorni, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”, ha affermato.

Poi Belen ha parlato di Luna Marì, spiegando che è proprio come se l’era immaginata. “La mia bambina la immaginavo proprio così, come è successo anche con Santiago. Con la bocca carnosa, gli occhi un po' orientali. E sapevo da subito che sarebbe stata una femmina. Anzi, secondo me lei era lì già da tempo che mi aspettava”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 11/8/2021.