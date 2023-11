I rumor sul web la davano in dolce attesa, la 39enne entra a gamba tesa sul gossip

In montagna si rilassa con Elio Lorenzoni e i due figli. C’è anche la madre Veronica Cozzani

Belen Rodriguez si rilassa in montagna con Elio Lorenzoni. E’ il primo weekend innevato della stagione. La 39enne ad alta quota si gode ogni attimo della vacanza. Con l’argentina ci sono anche i due figli, Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 2. Come spesso accade, c’è pure la madre, Veronica Cozzani, chiamata probabilmente per darle una mano coi piccoli. La showgirl è felice come non mai e condivide immagini che raccontano la sua gioia. I rumor sul web si fanno pressanti, parlano della sua terza dolce attesa. Tutti la danno incinta del nuovo fidanzato. Lei, però, entra a gamba tesa sul gossip e rompe il silenzio: tra i commenti agli scatti arrivano forti e chiare le sue parole sulla presunta gravidanza.

Belen Rodriguez incinta del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni? La showgirl finalmente rompe il silenzio: le sue parole mentre si gode la vacanza in montagna col 41enne

Non c’è alcuna cicogna in volo. Una follower curiosa le domanda, dandole del ‘lei’: “Ma è in dolce attesa?". Belen replica e mette fine al tam tam di voci incontrollate. “Non sono in dolce attesa, sono solo serena”. Al momento non è previsto l’arrivo di un nuovo bebè.

La 39enne smentisce la gravidanza

E' legata al compagno da circa 5 mesi

Con Elio la storia va avanti da circa 5 mesi, così ha raccontato, sempre rispondendo ai fan via social. Erano amici da 12 anni, con l’addio a Stefano De Martino il legame affettivo si è trasformato in amore. Lorenzoni è entrato ormai in pianta stabile nella vita della Rodriguez. Lei, pur essendo al momento ‘disoccupata’ in tv, dopo la mancata riconferma a Le Iene e Tu Sì Que Vales, promette che presto tornerà sul piccolo schermo.

L'argentina si fa un bagno caldo circondata dalla neve all'aperto. Con lei ci sono pure io due figli e la madre Veronica

Un’altra utente le dice che non vede l’ora di ammirarla in qualche programma televisivo. Belen ribatte: “Torno presto! Fra poco poco! Sempre meno…”. Ma di più non svela. Non chiarisce in quale programma ricomparirà o se abbia progetti rilevanti in ballo, con un contratto già firmato.