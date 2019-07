Belen Rodriguez, 34 anni, e Stefano De Martino, 29, si stanno rilassando sotto il caldo sole delle Baleari. La showgirl argentina pubblica sul social alcuni scatti che la ritraggono insieme al marito e al figlio Santiago. Nelle foto, come nelle stories, indossa una salopette di jeans. Un look strategico per nascondere il pancino?

Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa. La cicogna bis sarebbe in viaggio. Almeno stando alle voci sulla seconda gravidanza che si stanno facendo sempre più insistenti, complici anche recenti scatti che mostrano la Rodriguez con un pancino "sospetto".

Lei per il momento tiene la bocca cucita. Non conferma ma nemmeno smentisce. Su Instagram si limita a sfoggiare il suo look con salopette di jeans e accanto agli scatti che la ritraggono felice insieme a Stefano e Santiago scrive: "Niente è più bello della famiglia".

La famiglia per Belen è al primo posto. E chissà che molto presto non si allarghi con l'arrivo di un altro figlio. Sicuramente da quando il matrimonio con De Martino ha trovato un nuovo slancio dopo la lunga separazione, la Rodriguez appare raggiante e non perde occasione per condividere con i follower i momenti trascorsi in compagnia dei due uomini più importanti della sua vita: Santiago e Stefano.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 29/7/2019.