Dopo le foto paparazzate del settimanale ‘Chi’, adesso è la madre di Gianmaria Antinolfi, il nuovo interesse amoroso di Belen Rodriguez, a parlare pubblicamente. La donna, che si chiama Esmeralda Vetromile, ha rivelato al settimanale 'Di Più’ come si sono conosciuti i due. La scintilla è scoccata al party di compleanno di Gianmaria a Capri. “Ho organizzato io quella festa, ho curato io l'organizzazione. Conoscevo tutto, dal menù alla scelta della musica nelle sale. Sapevo pure che ci sarebbe stata anche Belen”, ha fatto sapere la donna.

“Belèn ha ballato, cantato, era a suo agio”, ha poi aggiunto. Esmeralda ha anche fatto intendere di essere forse anche un po’ preoccupata per il figlio, finito in un ‘vortice’ mediatico. “Diciamo che sono un po' stordita dal vortice in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà”, ha continuato.

Infine la donna ha confermato la versione di Dayane Mello, che qualche giorno fa ha accusato Antinolfi di aver iniziato a corteggiare Belen mentre stava frequentando lei. “Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 21/7/2020.