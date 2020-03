Belen e Stefano De Martino sono protagonisti a “C’è posta per te”. La celebre coppia è stata chiamata nel programma di Maria De Filippi da Pio e Amedeo. Il duo comico desidera che la showgirl e il ballerino e conduttore aiutino Gabriele il fratello di Amedeo, che sogna di sposare la fidanzata Giorgia. La bella 35enne e il fascinoso 30enne non deludono i pugliesi. L’argentina, durante l’ospitata, però, si lascia sfuggire un piccolo particolare sul ritorno di fiamma con il napoletano e svela: “Stefano ci ha messo tre anni per tornare a casa…”. “Tre anni a insistere…”, aggiunge ancora ironizzando la Rodriguez.

Devono contribuire economicamente per esaudire il desiderio del fratello di Amedeo: fare la proposta di nozze alla fidanzata. Stefano De Martino e Belen accettano di buon grado. Pio e Amedeo li spingono a regalare ai futuri sposi una cucina, le bomboniere, un anello alla ragazza. Non si fanno troppi problemi. E’ la showgirl quella di manica più larga.

Pio e Amedeo sottolineano che Stefano è l’esempio di uomo vero che crede nel matrimonio: dopo aver sbagliato è tornato a casa. Belen ironizza e ridendo sottolinea: “Ci ha messo tre anni per tornare a casa…”. Poi precisa: “Tre anni ad insistere”. Lascia intendere che sia stata lei a muovere i primi passi affinché la loro storia d’amore tornasse viva.

Belen è magnifica con indosso l’abito elegante e chic che mette ancora una volta le sue gambe snelle e chilometriche in primo piano, De Martino è affascinante e sornione. I due coinvolgono il pubblico e fanno felice il fratello di Amedeo, che riceve il sì della fidanzata: le nozze ci saranno.

La Rodriguez e il marito saranno davvero i testimoni del 24enne? Intanto si godono l’ospitata da Maria, che poi dietro le quinte ringraziano. Belen ci ha messo tre anni a convincere Stefano a tornare a casa, ma ora i due sono letteralmente inseparabili.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2020.