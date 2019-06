Belen e Stefano De Martino da famiglia riunita assistono insieme alla recita di Santiago, che a scuola, sul palcoscenico, canta insieme ai compagni. Scambio infinito di tenerezze per la coppia, che nelle IG Stories mostra a tutti la ritrovata armonia e la passione che li lega. Anche quando sono in auto la showgirl 34enne e il ballerino 29enne non si trattengono, tra scherzi e risate. Il loro mondo è magico e idilliaco, anche perché la reunion li porta pure a fare coppia in tv, così pare.

Coccole e tanta emozione alla recita di Santiago per Belen e Stefano De Martino, poi esilaranti anche quando percorrono il tragitto verso casa in automobile.

L’argentina e il napoletano sono affiatati e felici. Anche sul fronte professionale non potrebbe andare meglio. Carlo Freccero, direttore di Rai Due, visto il successo di Stefano al timone di Made in Sud, ora lo vuole protagonista pure in estate, stavolta insieme alla moglie. Secondo Tv Blog i due dovrebbero presentare La Notte della Taranta a fine estate. Non solo: anche Castrocaro, festival storico che ha dato popolarità a molti cantanti a inizio carriera, sarebbe stato affidato a loro.

Insieme nella vita, dopo il ritorno di fiamma, proiettati verso un futuro tutto da scoprire, Belen e Stefano De Martino assistono alla recita di Santiago trepidanti, commossi, poi in macchina giocano con il cuore ricolmo di gioia.

In estate si divideranno tra la televisione e le vacanze a Ibiza, che grazie ai voli continui da Milano, permetterà loro di fare avanti e indietro a secondo degli impegni che avranno. E se arriverà anche il matrimonio bis, con il nuovo scambio di promesse e fedi, tutto sarà ancora più romantico, come un'eventuale seconda cicogna, quella di cui tutti continuano a parlare, anche se i diretti interessati non fanno proclami: si lasciamo ammirare, ma al momento tacciono a riguardo.