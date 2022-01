Benedetta Parodi svela il segreto della sua linea: porzioni piccole e…

Benedetta Parodi il prossimo 6 agosto compirà 50 anni. La giornalista, scrittrice e conduttrice tv però continua a mantenersi in forma e può fregiarsi di avere un fisico davvero invidiabile. Ora al settimanale ‘Confidenze’ ha raccontato come fa a non ingrassare e quali accortezze le permettono di rimanere in salute, oltre che tonica. Innanzitutto è una fan delle porzioni piccole: mangia di tutto, ma modera le quantità.

Inoltre Benedetta, sorella di Cristina Parodi, cerca di porre rimedio a qualche sporadica abbuffata scegliendo due giorni a settimana in cui fa una restrizione calorica e si concentra su verdure e frutta. “Non faccio mai diete drastiche. Anche perché, quando mi sento un po’ appesantita, posso preparare ricette leggere ma lo stesso appetitose. Per esempio un piatto unico con poca pasta, condita con tre o quattro verdure che cucino in modo diverso: lessate, gratinate o saltate”, ha spiegato al settimanale.

Ovviamente c’è anche l’attività fisica che l’aiuta a contrastare il passare del tempo: in particolare la 49enne, mamma di tre figli (Matilde, Diego, Eleonora, avuti con il marito Fabio Caressa) ama fare passeggiate a passo svelto la mattina e anche un po’ di jogging.

Scritto da: la Redazione il 18/1/2022.