Bianca Atzei distrutta dall'aborto: il compagno pubblica un toccante video in cui piange

Bianca Atzei è distrutta dall’aborto: ha perso il bambino tanto desiderato. La cantante è devastata per la gravidanza interrotta dopo pochi mesi. Il compagno Stefano Corti, addolorato quanto la 34enne, pubblica sul social un toccante video in cui l’artista piange: è quello in cui Bianca, emozionata, dopo un anno e mezzo interminabile di speranza, grazie anche alla Fivet, la fecondazione in vitro, gli comunicava di essere finalmente rimasta incinta.

Bianca nei giorni scorsi aveva detto che stava attraversando un periodo difficile e triste. Poi è arrivata la confessione sul social in un lungo post. Oggi, 11 ottobre, ha rivelato di essere in pena per l’aborto. “Non importa per quanti giorni devi farti le punture di ormoni in pancia e tutto il resto, anche se sei sempre meno in forze e il percorso diventa sempre più difficile psicologicamente, vai avanti positiva e felice perché ti aggrappi a quel 35% di possibilità di rimanere incinta. E dopo più di un anno, succede. Quando ho visto quel test positivo è stata l’emozione più bella della mia vita - ha svelato Bianca Atzei - Eravamo al settimo cielo! Avremmo voluto urlarlo al mondo intero! Purtroppo, quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente”.

Anche Corti parla del dramma che stanno vivendo. “Da dove partire? Abbiamo aspettato un po’ per capire se parlarne apertamente. Purtroppo questo momento di gioia catturato nel video è durato solo qualche mese fino a quando alla terza ecografia ci hanno comunicato che la gravidanza si era interrotta”, scrive accompagnando il filmato in cui la cantante gli aveva comunicato di aspettare un bebè.

“E’ stato un anno e mezzo travagliato sotto questo punto di vista. Sono stati mesi in cui ogni volta che arrivava il ciclo c’erano delusione e sconforto soprattutto dopo aver fatto tutti gli esami per capire se eravamo in grado di metter su famiglia. Momenti anche di tensione perché a volte il dispiacere fa allontanare le persone. Ogni volta si ripartiva da capo. Alla fine abbiamo scelto la via della fecondazione assistita. Anche questo percorso vi assicuro non è semplice da affrontare tra punture di ormoni, visite e giornate in ospedale. E finalmente, dopo aver tribolato, quel giorno è arrivato. Felicità. Che dire”, racconta l’inviato de Le Iene.

“Oggi siamo ancora al punto di partenza. Per Bianca ovviamente è stata più dura perché alla fine diciamoci la verità sono le donne ad avere il potere della vita nella pancia e nel cuore. Non sono perfetto e spero di essere riuscito a farla sentire un po’ meno male. Ci rimboccheremo le maniche perché alla fine la vita ne uscirà vincitrice”, conclude Corti.

Le immagini mostrano Bianca che legge una lettera al compagno, piena di sentimento e passione, amore con la A maiuscola. Poi l’annuncio: l’artista mostra il test di gravidanza positivo e in lacrime abbraccia l’uomo che adora. Era un sogno, ora si è spezzato, ma i due non si arrendono. Anche la Atzei nel suo post conclude: “Tengo ancora vivo il sogno di poter diventare mamma. Torno a sorridere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/10/2021.