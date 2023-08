''Non vivo benissimo il mio riflesso allo specchio'': Bianca Atzei confessa le difficoltà ad accettare il suo fisico dopo il parto

La cantante 36enne confida: “Prima della gravidanza ero magrissima, poi ho preso 10 chili e…”

“Mi accetto, ma non è guardarmi come vorrei”, svela

Bianca Atzei dopo il parto non si piace pienamente. Il 18 gennaio scorso ha messo al mondo Noa Alexander, fortemente voluto col compagno Stefano Corti, già padre di Gabriele, 15 anni, nato da una precedente relazione. La cantante confessa le difficoltà che ha ad accettare il suo fisico. “Non vivo benissimo il mio riflesso allo specchio”, svela a Cosmopolitan.

Il bimbo la rende felice: “E’ meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Ci sono momenti no ma quando lui si sveglia la mattina e mi sorride è la cosa più bella. Ha quasi sette mesi, sembra già un ometto”. La 36enne però ha un leggero malessere: “Non mi stravolge il bambino in quanto tale: non si nasce mamma ma c’è comunque l’intuito, si fanno le cose di pancia e bene o male alla fine si riesce. Il fisico invece non è lo stesso, ovviamente, da prima della gravidanza. Ma se quando ero incinta in qualche modo accettavo il cambiamento perché era finalizzato a raggiungere un obiettivo, adesso è tutto più complicato: c’è da tenere insieme l’equilibrio mentale e quello fisico. Non è facile vedere che non ti riprendi subito, che non hai tutte le forze. E poi manca il sonno, il poter dormire tutta la notte”.

Bianca svela cosa c’è di diverso in lei quando si guarda: “Prima della gravidanza ero magrissima, poi ho preso 10 chili tutta pancia. Ora me ne sono rimasti un paio, ma il fatto è che non posso ancora allenarmi, ho avuto dei problemi di salute dai quali non mi sono ripresa”.

La Atzei aggiunge: “Sui social sembra tutto molto figo e molto bello, ma la verità è che il riflesso di me allo specchio non lo vivo benissimo. Prima mi sono sempre occupata del mio corpo, ma ora è difficile tra il mangiare e il non poter fare sport. E' un insieme: la testa non è perfettamente tranquilla, il fisico è meno in forza perché è stanco. Mi accetto, ma non è guardarmi come vorrei”.