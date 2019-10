Bianca Guaccero è considerata da molti un esempio di rara bellezza. La presentatrice pugliese, che conduce dallo scorso anno il programma ‘Detto Fatto’ su Raidue, non la pensa però allo stesso modo. Nel senso che lei così bella non si è mai vista, anzi le capita spesso di sentirsi insicura per il suo aspetto fisico. E in particolare ci sono tre cose del suo corpo che proprio non le piacciono. Ecco quali sono.

In un’intervista rilasciata a ‘Oggi’ ha fatto sapere di essersi considerata spesso un brutto anatroccolo: “A volte mi sento ancora così. Però ho imparato a volere bene ai miei difetti: ho il seno piccolo, il fondoschiena abbondante e i piedi troppo piccoli”. Secondo Bianca le donne dovrebbero imparare a farsi scivolare le critiche addosso e a pensare che l’apparenza non è tutto. “C'è ancora tanto maschilismo. A me fa male constatare quanta cattiveria c'è in giro, ma sono un'adulta. Se diventi bersaglio di questo odio a 14 anni, però, è pericoloso. A Detto fatto promuovo l'hashtag #cosìcomesei pensando alle ragazzine che per una critica vanno in crisi. Io non mi sono sentita mai così bella. Ma spesso l'essere donna in sé diventa una trappola, perché gli altri guardano solo l'avvenenza”, ha aggiunto.

Nel corso degli anni la Guaccero ha chiesto aiuto a professionisti della salute mentale per stare meglio. E non si vergogna a dirlo, anzi. “Andare dallo psicologo è un atto d'amore verso sé stessi”, ha fatto sapere. E oggi, mamma di una bimba di 5 anni, Alice, frutto del matrimonio con l’ex Dario Acocella, Bianca sembra aver trovato finalmente un equilibrio interiore. Ancora single, cerca una storia che le dia stabilità. Parlando della possibilità di trovare un nuovo compagno ha concluso: “Lo vorrei più simile alla pace che ho dentro adesso. L'inquietudine di ieri non mi appartiene più”.

