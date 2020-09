Bradley Cooper figliol prodigo. L’attore è davvero legatissimo alla madre e per lei ha smesso di uscire addirittura di casa da mesi. Il divo vive infatti con la signora Gloria, che l’ha messo al mondo 45 anni fa, e non ha alcuna intenzione di farle prendere il Coronavirus. Se la donna dovesse ammalarsi avrebbe pochissime possibilità di sopravvivere. Non solo ha quasi 80 anni, ma ha anche diverse patologie pregresse. Lo ha spiegato lo stesso Bradley.

Parlando con il magazine ‘Interview’ ha detto: “Sono insieme a mia figlia, mia madre e i miei due cani. E non abbiamo lasciato mai casa. Mia madre sta per compiere 80 anni, ha una sacca da colostomia. Quindi non posso far entrare nessuno in casa. Io neanche posso uscire, perché se lei se lo prende, è finita”.

Il bel divo americano, che ha origini anche italiane, è diventato padre tre anni fa di Lea, nata dalla relazione, poi conclusasi, con la supermodel russa Irina Shayk. Nel 2011 ha perso per un tumore ai polmoni suo padre, a cui era legatissimo. Da allora vive con mamma Gloria. E si prende cura di lei in maniera impeccabile, come dimostra questa scelta drastica fatta per amore del genitore.

Scritto da: la Redazione il 1/9/2020.