Briga si sposa, nozze con Arianna Montefiori: la data del matrimonio

Briga si sposa, le nozze con Arianna Montefiori sono imminenti: il cantante sul social rivela la data del matrimonio, sarà celebrato il prossimo 18 dicembre.

Mattia Bellegrandi, questo il nome all’anagrafe di Briga, ex volto di Amici di Maria De Filippi, scoppia di felicità. Sul suo profilo Instagram il 32enne pubblica una foto che lo vede accanto all’attrice a cui è legato sul red carpet di Venezia 78. “Ci sposiamo il 18 Dicembre”, scrive. “Non vedo l’ora”, gli fa eco la Montefiori. Anche la giovane artista 27enne via web fa trapelare il suo entusiasmo. “Che emozione ragazzi! Incredibile..!”.

I due a Venezia hanno catturato gli obiettivi. Lui ha scelto di sfilare sul tappeto rosso con uno smoking abbinato a una camicia a righe bianche e rosse con un bottone-cammeo al collo. Ai piedi scarpe classiche in velluto bordeaux decorate con una stampa damascata. Lei ha sfoggiato un tailleur con giacca e pantaloni tempestato di paillettes nere. Ha portato il blazer senza reggiseno. A completare il look gioielli Pandora e sandali silver ai piedi.

Briga e Arianna saranno presto marito e moglie. Insieme da due anni, coronano finalmente il loro sogno d’amore. La romana è conosciuta al grande pubblico nel ruolo di Valentina Valpreda in Che Dio ci aiuti, serie Rai. Ha interpretato la pediatria Margherita Spanu ne L'isola di Pietro ed è stata anche Laura Parisi in Il paradiso delle signore. Diplomata in danza moderna e contemporanea al Teatro Greco Dance Company di Roma, al cinema è stata tra i protagonisti di Come diventare popolari a scuola.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/9/2021.