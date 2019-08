Brigitta Boccoli, la prima foto social con il figlio Brando

Brigitta Boccoli a distanza di poco più di un mese dalla nascita del suo secondogenito, condivide con i fan la prima foto social con il figlio Brando. Il neonato, venuto alla luce lo scorso 18 luglio, è circondato dall’affetto anche del papà, Stefano Orfei, 53 anni, e del fratello maggiore Manfredi, 10 anni. Tutti in casa lo considerano quasi un piccolo miracolo.

Per diventare mamma la seconda volta Brigitta Boccoli a 47 anni è ricorsa alla fecondazione assistita, non riuscendoci in un altro modo: il suo desiderio è diventato realtà. Ora posa raggiante con il figlio Brando e scrive: “Ti ho desiderato, aspettato, voluto... Ora sei qui… Mi sembra un sogno…”.

A un mese dal parto Brigitta Boccoli è già tornata alla sua vita di sempre, in forma sprint ha trascorso le vacanze al mare vicino Roma, anche lei spesso a Sabaudia, la località del cuore di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Il figlio Brando le ha regalato una nuova forza e vitalità. In foto lo tiene vicino a sé nel lettone. Non è stato un percorso facile, anzi. E’ stato doloroso. Alla fine però ha raggiunto l’obiettivo e si è regalata un altro desideratissimo bebè.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/8/2019.