A soli 21 anni Brooklyn Beckham è pronto per mettere la fede al dito. Il primogenito di David e Victoria Beckham, dopo alcuni giorni di pettegolezzi, ha ufficializzato la notizia: presto sposerà la fidanzata Nicola Peltz (professione attrice). L’annuncio è arrivato via social, dove il ragazzo ha condiviso un tenero scatto, realizzato tra l’altro da sua sorella minore Harper. Pubblicando l’immagine (una foto bucolica in cui la coppia appare di profilo mentre sta per scambiarsi un bacio) Brooklyn ha scritto su Instagram: “Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto di sì. Sono l’uomo più fortunato al mondo. Prometto di essere il miglior marito che ci sia e anche il miglior padre, un giorno… Ti amo baby”.

Poco dopo anche Nicola, che ha 25 anni (4 più di lui), ha condiviso un messaggio gioioso via social: “Mi hai reso la ragazza più fortunata del mondo. Non vedo l’ora di passare il resto della mia vita al tuo fianco. Il tuo amore è la cosa più preziosa che ci sia. Ti amo così tanto baby, e grazie Harper per questa foto”.

Solo qualche giorno fa un insider aveva rivelato: “Brooklyn da tempo dice ai suoi amici di Los Angeles che lui e Nicola si sposeranno. E’ cosa risaputa ormai nel loro giro. David e Victoria hanno dato la loro benedizione alla relazione. Per tutta la famiglia è un periodo davvero felice e dopo un paio di storie sentimentali non proprio semplici, tutti pensano che Brooklyn abbia finalmente trovato la situazione giusta”.

L’ex calciatore e la designer, che hanno anche altre tre figli, ovvero Romeo, 17 anni, Cruz, 15, e Harper, 9, in passato sarebbero stati infatti molto poco contenti di almeno due relazioni sentimentali di Brooklyn (e a quanto pare non ne avrebbero mai fatto segreto con lui, spingendo fortemente affinché ponesse fine a quei rapporti considerati da loro non adeguati).

Scritto da: la Redazione il 11/7/2020.