Bruganelli e Caldonazzo, nuovo scontro in diretta: 'L'uomo con l'aereo privato devi sapertelo mantenere'

Il GF Vip è teatro di liti e confronti. Dopo le frecciate a distanza arriva un nuovo scontro in diretta tv tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo, Alfonso Signorini non si lascia scappare l’occasione ghiotta di un faccia a faccia tra la moglie di Paolo Bonolis e la showgirl. “Troverò anche io uno con un aereo privato che mi porta in giro”, ha detto nei giorni scorsi la 52enne nella Casa rivolgendosi a Barù in giardino, facendo palesemente riferimento alla 47enne che aveva manifestato antipatia nei suoi confronti. La produttrice, opinionista al reality, ribatte: “L’uomo con l’aereo privato devi sapertelo mantenere”.

La Bruganelli e la Caldonazzo guardano, una dallo studio e l'altra dalle mura di Cinecittà, una clip che riassume la lite a distanza, fatta di battute al vetriolo. Signorini chiede a Sonia di replicare a Nathaly. “Non voglio entrare nella dinamica, credo che un po’ lei mi conosca, avevo una linea per bambine, lei è venuta all’inaugurazione del mio negozio, un amico comune l’ha portata ed è avvenuta una cosa non proprio carina…”, spiega la produttrice.

Sonia è reticente, non verrebbe andare avanti, ma Alfonso la sprona a farlo. “In quanto Nathaly Caldonazzo, voleva un cadeau. Io, scherzando, ho detto: ‘Ma chi è Julia Roberts?’”, racconta. Interviene Nathaly: “No ‘voleva un cadeau’, l’amico in comune mi ha detto: ‘Se vieni all’inaugurazione ti darà un cadeau’. Che poi mi hai fatto pagare 80 euro, ma va bene…!”.

“Ma non era previsto il regalo - controbatte Sonia - Ha ragione, io non la conoscevo, è venuta e questo amico comune mi ha detto: ‘Nathaly ha già fatto stampare il nome della figlia sulla borsa, la vorrebbe’. E io ho risposto: ‘Dato che gli incassi vanno anche in beneficenza, non posso regalarla, perché se lo faccio con lei devo farlo con tutti’”.

La Bruganelli, però, vuole parlare della battuta della showgirl sull’aereo privato. Signorini mostra alla Caldonazzo il post di Sonia in risposta alle sue dichiarazioni nella Casa, in cui c’è scritto: “Ora l’aereo privato me lo pago con il mio lavoro”. “Sicuramente Nathaly è una donna molto intelligente, era sicuramente un modo di dire il suo dettato dalla mia modalità di entrata”, sottolinea la moglie di Bonolis. “Esatto, non sei stata molto carina, non sai tutto il lavoro che ho fatto nella vita, tutti gli spettacoli. Prima di sparare sentenze, magari…”, le risponde la concorrente del reality, rimasta amareggiata dall’altra che ha sminuito il suo passato professionale.

“Ma nemmeno tu sai quello che ho fatto, sono 25 che vivo con una persona che non è soltanto un aereo privato, ma sono 25 anni di bambini, famiglia…”, dice la Bruganelli. Nathaly cerca di interromperla, Sonia la punzecchia: “Nathaly fammi finire. Perché a me dispiace che io sia qui e che per parlare di te debba anche prendere del denaro, che aumenta quel che già ho e forse anche la tua rabbia nei miei confronti, ma sto dicendo un’altra cosa. Sto dicendo che un rapporto di 25 anni, lungo e con dei figli, con quello che anche io ho costruito professionalmente, perché sono 17 anni che faccio un lavoro, non può essere definito come: ‘Voglio trovare anche io un uomo con l’aereo privato’. Io te lo auguro, però poi te lo devi tenere e mantenere. Quello è complicato”.

“Io non ti ho giudicato - replica Nathaly - sei tu ad aver giudicato me. Mi sono sentita attaccata e ho risposto”. “Io ho detto solo che rispetto a una Carmen Russo, a una Katia Ricciarelli, a un Giucas Casella, c’era gente che aveva fatto meno. Io ti auguro tutto il successo del mondo”, precisa ancora Sonia. Poi, sull’aver chiamato in causa Julia Roberts, chiosa: “E’ fi*a, a lei di borse ne avrei date 100 ma non sarebbe mai venuta”. Il faccia a faccia si conclude, ma l'astio tra le due non sembrerebbe essere svanito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2022.