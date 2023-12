La 58enne e la 57enne si spostato coi mezzi a Roma: un piccolo-grande gesto green

Fernanda Lessa le applaude nei commenti e sottolinea: “Anche io. Se no a piedi”

Ognuno di noi dovrebbe fare dei piccoli-grandi gesti per salvare il pianeta dagli effetti disastrosi dell’inquinamento. Rosita Celentano e la cugina Alessandra, prof di Amici, danno il buon esempio con un selfie. Le due si immortalano insieme comodamente sedute sul mezzo e scrivono: “Noi ci muoviamo in bus”. La foto condivisa sul social dalla figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori raccoglie moltissimi ‘like’. Fernanda Lessa le applaude nei commenti e sottolinea: “Anche io. Se no a piedi”. La 58enne e la 57enne sono attente e assolutamente green.

''Noi ci muoviamo in bus'': Rosita Celentano e la cugina Alessandra, prof di Amici, danno il buon esempio con un selfie

Rosita e Alessandra sono cugine legatissime che condividono tanti ideali e hanno una sintonia massima. Qualche sera fa hanno assaporato insieme una cena in famiglia al ristorante. La prima, che ha postato lo scatto di gruppo, ha scritto: “Le serate quelle belle, allegre, dove tua cugina Alessandra oppure sua sorella Adriana ti interrompono sempre, assieme ad altre persone speciali come Federico Taticchi, Diana Danza (nostra agente), Carmen e Andrea …Insomma, fa bene al cuore e al corpo ridere a crepapelle e finire la serata senza averci capito nulla. Ma va bene così…perché le emozioni vissute restano per sempre. Vi voglio bene bella gente”.

Rosita vive a Milano, Alessandra a Roma, dove è impegnatissima col talent show di Maria De Filippi. “La nostra famiglia è molto legata, io e Rosita in particolare andiamo proprio d’accordo. Ci sentiamo sempre, condividiamo tutto, e spesso abbiamo dei momenti di tristezza ricordando il passato, ma poi ridiamo, perché alla fine andiamo avanti”, ha raccontato l'ex ballerina, maestra di danza, della cugina a Verissimo.

La 58enne e la 57enne a cena con amici e famigliari: sono legatissime

“Io e Alessandra abbiamo un legame fortissimo, ci vogliamo molto bene. Per esempio, quando ci troviamo tutti a casa da mio padre Adriano Celentano, lui ci fa sempre vedere i filmini di tutti gli zii da parte di papà, i suoi fratelli e sorelle che non ci sono più, tra i quali il papà di Alessandra, e io e lei, dopo aver visto quelle immagini, piangiamo a dirotto”, le aveva fatto eco Rosita, inviandole un messaggio a sorpresa in tv.