''Ho assaggiato la morte'': Carla Bruni spiega com'è cambiata la sua vita dopo la malattia

A ottobre scorso in un post aveva rivelato di aver avuto un cancro al seno, si è salvata grazie alla diagnosi precoce. Carla Bruni a La Repubblica spiega com’è cambiata la sua vita dopo la malattia. “Ho assaggiato la morte”, commenta l’ex top model 56enne, anche ex première dame di Francia.

Mamma di Aurelien, 22 anni, avuto col filosofo Raphael Enthoven, e Giulia, 12, nata dal matrimonio con Nicolas Sarkozy, Carla, quando le si domanda come abbia vissuto l’esperienza del cancro, dice: “Prima ho avuto paura, terrore direi, quasi un assaggio della propria morte. Abbiamo assaggi terribili della morte altrui, ma la tua è diverso. Poi mi ha aperto l’anima, un mondo sconosciuto: essere nella gratitudine del momento e continuare”.

“Aiuta pensare che ‘la vita è solo adesso’ - prosegue la Bruni - L’ho capito con questa malattia, che non è finita. Gli esami sono buoni, ma uno non sa. Faccio controlli”. E’ mutata, è diversa. La modella sottolinea: “La malattia insegna che non hai la libertà di scegliere, sei solo libero di scegliere come reagire. Un incidente, un lutto, anche la povertà, le malattie non sono una scelta, ma puoi decidere come affrontarli. Il cervello manda brutti pensieri, fa stare in allarme, ma io non sono il mio cervello. Se mi preoccupo di cosa succederà domani mi viene l’ansia. Ed è inutile. Non lo so, non posso farci niente e non vivo. Conta che succede ora, e ogni giorno è prezioso”.

Intervistata recentemente a Belve, Carla Bruni è stupita dall’eco mediatica della sua apparizione in televisione: “Non vado in tv, ho paura, non mi piace riguardarmi. Un’amica mi disse: ‘Dai riguardati da David Letterman’. Non so se sia un problema di narcisismo, ma mi faccio schifo, mi giudico: ‘Che aria stupida, come ti sei vestita?’. Sono separata dalla mia immagine”. E ancora: “In tv non mi riconosco: una parla, si muove, cambia. Mi rivedo e mi scoraggio”.