''Muscoli zero, pancia tanta'': Veronica Peparini torna per la prima volta in palestra poco più di un mese dopo aver partorito a 53 anni

E’ anche andata dal parrucchiere per rimettere a posto la chioma: l’ex prof. di Amici si prende cura di sé

Tre giorni fa ha pensato a rimettere in sesto la chioma, che aveva un po’ lasciato andare. “Ad un mese dalla mia gravidanza e dalla mia nuova vita, nonostante il poco tempo che riesco a dedicarmi, per il momento, riesco sempre a prendermi cura di me e dei miei capelli, rimanendo fedele al mio colore naturale”, aveva scritto. Ora Veronica Peparini riprende pure ad allenarsi: torna per la prima volta in palestra poco più di un mese dopo aver partorito a 53 anni.

Le gemelle Penelope e Ginevra, avute dal compagno 27enne Andreas Muller, sono nate lo scorso 18 marzo, l’ex professoressa di Amici dopo il parto si è presa uno stop. Anche durante la gestazione e soprattutto alla fine, per evitare problemi, era rimasta ferma. Ma la sala di danza e anche quella con i macchinari e i pesi sono una sua abitudine quotidiana, quindi non riesce a resistere.

La Peparini si fa vedere nel luogo a lei più congeniale, tra i più cari. Smartphone in mano, posa davanti alla parete di specchi. Indossa una felpa extralarge rosa con una scritta sul davanti e leggings neri. E’ già in formissima, eppure fa sapere: “Muscoli zero, pancia tanta”.

“Primo giorno in palestra, domani non cammino”, scrive Veronica, madre pure di Daniele e Olivia, rispettivamente 16 e 10 anni, avuti dall’ex marito, il ballerino Fabrizio Prolli. E’ Marco Muzzi, personal trainer, a prendersi cura di lei al Planet Sport Dance Project a Roma. “Riprenderò mai? Marco che dice? Ce la farò?”, si domanda. Poi conclude: “Muscoli zero, pancia tanta”. In realtà sta più che bene, Muller, che l’adora, la considera il suo grande supereroe.