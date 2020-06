Carlos Corona è diventato molto più alto del padre! Mamma Nina Moric rivela che ormai arriva a un metro e...

Carlos Corona è diventato molto più alto del padre, Fabrizio Corona. Il ragazzo, che il prossimo agosto compirà 18 anni e diventerà maggiorenne, ormai arriva a un metro e novantadue centimetri. Lo svela la mamma, Nina Moric, nelle sue IG Stories.

La showgirl croata, che sempre nelle sue storie su Instagram prima racconta che Carlos non è in casa perché è andato a passare un po’ di tempo con il papà, dato che i due non potranno fare vacanze insieme, quando il figlio torna lo saluta con enfasi: “E’ tornato! Cuoricino, ma sei meraviglioso, grazie papa! Amore mio, ti sono mancata in questi due giorni? Tu sì, moltissimo”.

Il ragazzo replica alla madre: le dice che anche lui ha sentito la sua mancanza. Nina è molto contenta di vederlo e continua: “Amore mio, quanto sono felice: io ti mangio, posso mangiarti?”. Carlos è quasi imbarazzato dall’enfasi della mamma, ma la croata 43enne aggiunge: “Posso mangiarti i piedini… 48? Non credo proprio”. Nina svela così il numero di scarpe portato dal figlio. Poi rivela pure la sua altezza: “Sei alto un metro e novantadue e hai 48 di piede”.

Carlos Corona è un vero colosso, più alto del padre, Fabrizio, che misura 'solo' 184 centimetri, e della madre, 180 centimetri: ha superato entrambi i genitori.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/6/2020.