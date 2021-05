Carol Alt e il suo segreto di bellezza: il forno è diventato una dispensa

Carol Alt è meravigliosa a 60 anni compiuti lo scorso 1 dicembre. Il suo segreto di bellezza è l’alimentazione ‘raw’. L’attrice non usa più il forno della sua cucina: è diventato una dispensa, come fa vedere nel breve filmato condiviso sul social. Anche il piano cottura è diventato inutile, come pure le pentole. Il crudismo è il suo manifesto: è così che ha scoperto l’elisir di eterna giovinezza.

Si è convertita da tempo al crudismo. “E’ merito della mia alimentazione. Quando ho superato i trent’anni ho cominciato a temere che la mia carriera sarebbe finita, che le ragazze più giovani e belle avrebbero preso il mio posto. Volevo rimanere in pista, così mi sono convertita al crudismo che mi mantiene in forma da un pezzo. Zero alcol, zero fumo e qualsiasi cibo cotto, al massimo un tè verde in acqua non bollita”, aveva confessato a Gente.

Il crudismo l’ha trasformata, come ha spiegato anche nei numerosi libri pubblicati in merito. Carol è autrice del best seller sulla dieta crudista “Eating in the Raw“ (Mangiando nel crudo), pubblicato nel 2005. Il suo successivo “The Raw 50 (menus)” (I cinquanta crudi, menù) è stato pubblicato nel 2007, il suo terzo libro, “Easy Sexy Raw” (Crudo sexy e facile) è stato pubblicato nel 2012. “A Healthy You” (Tu in salute), pubblicato nel 2015, è basato sul suo show di Fox News con lo stesso nome.

Aveva 36 anni quando ha cambiato la sua dieta. “Il Dottor Brantley mi ha insegnato a nutrirmi con una alimentazione con un alto contenuto di cibo che, non essendo stato cotto ad alte temperature, preserva gli enzimi essenziali. Mi ha insegnato come procurarmi gli ingredienti adatti, che in quegli anni erano difficili da trovare. Ho imparato anche come fare una cottura leggera, in modo da permettere che il pesce o la carne preservino il proprio contenuto di enzimi. Feci tutto quello che mi diceva e mi sentii immediatamente meglio”, ha raccontato Carol a Medwellness.

“Dopo poco tempo, le persone iniziarono a chiedermi se avevo fatto un face-lift. Le persone più discrete mi chiedevano se ero stata in vacanza. Mi sentivo meglio, e si notava. Reagivo diversamente a tutte le situazioni, e stavo sempre bene e, allo stesso tempo, mangiavo ma perdevo peso. La trasformazione aveva del miracoloso: da uno stato di continua fame ed insoddisfazione, avevo iniziato a sorridere alle persone e a sentirmi in piena e vibrante salute”, ha aggiunto.

A distanza di anni è davvero convinta che tutto questo la renda forte, bella e prevenga malattie killer come il cancro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2021.