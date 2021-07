Carolina Marconi pazza per la sua parrucca: 'E’ meravigliosa’

Carolina Marconi è molto contenta della parrucca che è stata creata appositamente per lei da un’azienda di Verona, la Marina Postiches. L’ex gieffina la usa ora che ha rasato i capelli dopo aver iniziato la chemioterapia (sta lottando da qualche mese contro un tumore al seno). Non la mette tutti i giorni, visto che siamo in estate e a volte il caldo è davvero eccessivo, ma quando la indossa la trova “meravigliosa”. Ha voluto condividere la sua esperienza con i follower di Instagram. Sul social ha scritto: “Buongiorno, come state? Io bene, come vedete oggi da pelatina a capellona, volevo una parrucca da un po’ allora ho fatto una ricerca su Instagram ed ho trovato loro, Marina Postiches, l’ho contattati (oltre 53 anni di artigianato italiano, sono di Verona) ed ho subito scoperto una grande famiglia, delle bellissime persone, professionali che ti seguono nei minimi dettagli cercando di soddisfare ogni tua esigenza”.

“Vivendo a Roma chiaramente ho fatto tutto a distanza, ho dato la misura della circonferenza della testa e quindi ho deciso con loro il colore ed il taglio, la cosa bella è che la parrucca è arriva prima del previsto, prima che cadessero i capelli, volevo metterla subito per non vedermi cambiata... sinceramente non so come avrei potuto reagire ma quando fai questo tipo di percorso piano piano capisci che l’ultimo tuo pensiero sono la caduta dei capelli perché la verità è che indebolendosi non appartengono più a te e diventa quindi una liberazione rasarli… per me è stato così, alla fine preferivo vedermi pelata”, ha aggiunto la 43enne di origini venezuelane.

“Sinceramente pensavo di soffrire man mano che i giorni passavano e mi guardavo allo specchio del mio bagno, avevo paura di non riconoscermi, invece nel mio inconscio capivo che ero sempre io, il mio sorriso, i miei occhietti e cercavo di amarmi ancora di più (nella vita ti devi prendere cura di te stesso e amarti, non aspettare che lo facciano gli altri ) e prendi una forza che non credevi di avere, che sia chiaro se fa troppo caldo vado anche in giro da palatina, ma la vita è uno stato d’animo ci sono giorni che ti vuoi vedere anche con i capelli”, ha continuato.

“Quando l’ho indossata ero felice come una bambina. Mi hanno fatto un ottimo lavoro la parrucca è meravigliosa, leggera non la senti in testa, non pizzica e non ti fa sudare ma soprattutto sembra di non averla. Mi avete scritto i costi perché le parrucche fatte bene costano e ci sono purtroppo persone che non possono affrontare una spesa del genere, così sto cercando nel mio piccolo di creare un’associazione per cercare di aiutare tante donne ad aver la loro parrucca gratis ma ci vorrà del tempo spero che mi aiuterete a farle felici. Grazie di cuore per il sostegno”, ha quindi concluso.

