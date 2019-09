Caterina Balivo dopo la diretta tv su Rai Uno arriva al parco e trova la suocera. La signora Mirella la rimprovera per il look a “Vieni da me”. Dice la sua sui capelli e anche sul vestito indossato dalla conduttrice 39enne. Chiara e schietta, senza peli sulla lingua, regala consigli.

“Ecco i capelli così stanno bene!”, dice la suocera di Caterina Balivo. La presentatrice le fa notare che l’acconciatura è la stessa che portava in onda a “Vieni da me”, ma la signora Mirella non la pensa esattamente così. Le sottolinea che non erano arricciati bene, erano piuttosto simili a quella di Veronica Lake, star americana famosa negli anni ’40. “Così vanno bene - continua la donna - erano piatti su e con le onde”. “Un messaggio alla mia parrucchiera - le fa eco Caterina Balivo - Non mi fate arrabbiare mia suocera sui capelli!”.

VIDEO

“Sul look non transigo”, precisa ancora la suocera di Caterina Balivo, che poi parla anche del vestito portato dalla mora. “Quello di oggi andava bene, quello di ieri era tremendo, da pinocchietto. Oggi invece benissimo”, dice ancora.

La signora Mirella torna sui capelli: “Li voglio così, anche un po’ più corti”. Caterina Balivo rivela alla suocera che accorcerà la chioma questo venerdì, così la rassicura. “Ah, meno male, perché altrimenti sei secca con un capoccione…”. La conduttrice ride ed esclama: “Quel mostro di mia suocera!”.

La signora non demorde e si giustifica: “Ma io dico la verità!”. E poi ironizza con il sorriso sulle labbra: “Quando sarò autrice, vedrò di sistemare le cose, capelli e altro…”. E' irresistibile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/9/2019.