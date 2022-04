Caterina Balivo presenta il libro della sorella Sarah a Roma: le immagini

Caterina Balivo non buca un appuntamento importante a Roma: Alla libreria Feltrinelli presenta il libro della sua sorella più piccola, Sarah. La conduttrice 42enne entusiasta promuove il manuale per arredare con semplicità gli spazi domestici scritto dall’architetto e interior designer 32enne. Tra le due la sintonia è massima.

Caterina Balivo accanto alla sorella, davanti a una platea di persone arrivate lì per la presentazione de “I consigli di Sarah” racconta persino di aver sbagliato libreria. “Ma alla fine eccomi qui!”, sottolinea ridendo del piccolo imprevisto.

E’ riuscita a essere puntuale. La presentatrice è un fiume in piena. Sarah l’ascolta, la maggiore delle Balivo (c’è anche la sorella di mezzo, pediatra, Francesca), confida che la carta da parati sul soffitto nella sua camera da letto è proprio opera della sorella. “Io non sono abituata a mettermi sul letto e a guardare in alto… A voi capita?”, domanda Cate. “E’ perché non hanno nulla di interessante da guardare, se avessero la carta da parati guarderebbero”, replica Sarah.

“Beh, ti pulisce la testa da giornate allucinanti”, sottolinea il popolare volto tv. La sorella ha avuto un’idea vincente.

“Effettivamente devo darle ragione, ero scettica, ma ormai quando la vedo mi svuota la testa e mi rilassa. E penso sempre: ‘Quella scema di mia sorella aveva ragione!’”, aggiunge ancora Caterina.

La Balivo continua con i racconti sulla sua famiglia, dove vige il matriarcato: persino nella chat l’unico uomo presente è il papà. “Mio marito Guido Maria Brera la odia”, ironizza. Poi posa insieme a Sarah e ad altre ospiti dell’evento con il prezioso libro tra le mani.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/4/2022.