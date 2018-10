Cecilia Rodriguez è la protagonista femminile del nuovo video di Achille Lauro uscito mercoledì 10 ottobre. Il singolo si intitola "Mamacita" ed è estratto da "Pour l'amor", ultimo album del rapper, disponibile dallo scorso 22 giugno.

Nel video di Achille Lauro, Cecilia Rodriguez appare bellissima e sexy. Si muove a ritmo di musica cinta da un vestito bianco che mette in risalto le curve ed è anche protagonista di una scena d'amore in cui bacia il rapper romano. Poi eccola, sensuale, in rosso, circondata dalla natura selvaggia.

Il video è stato girato in Puglia e si ispira a "Natural Born Killers" di Oliver Stone. La canzone racconta una storia d'amore ma la passione si unisce all'insoddisfazione di una relazione tormentata.

Cecilia Rodriguez non è nuova a esperienze del genere: è stata già protagonista di un video di Valerio Scanu, "Finalmente Piove", dove però al suo fianco c'era l'ex fidanzato Francesco Monte.

Stavolta ci sono solo lei e Achille Lauro, all'anagrafe Lauro De Marinis, conosciuto al pubblico televisivo per aver partecipato l'anno scorso a "Pechino Express" in coppia con Boss Doms, alias Edoardo Manotti. Erano I Compositori.

Dopo la pausa televisiva, Achille Lauro è tornato alla musica e per l'ultimo video ha voluto al suo fianco la sorella minore di Belen Rodriguez.