Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sentono pronti a diventare genitori. La bella argentina e l'ex ciclista, ospiti di Verissimo, non hanno nascosto il loro desiderio di avere un figlio, ma non solo. I due stanno insieme ormai da più di tre anni, da quando si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La coppia ha rivelato: "E' tanto che lo vogliamo, ci stiamo lavorando" ha detto lgnazio. Cecilia ha confessato di desiderarlo da molto tempo, ma di essersi presa del tempo perchè è un passo molto importante. ''La voglia c'è, arriverà quando sarà il momento giusto" ha spiegato la sorella di Belen. Cecilia intanto tra poco diventerà zia per la seconda volta. Belen Rodriguez aspetta una femminuccia dal compagno Antonino Spinalbese. "Siamo tutti gasatissimi, stiamo già comprando i vestitini" ha raccontato la modella parlando della nipotina in arrivo. Presto quindi potrebbe arrivare un bebè anche in casa Moser. Cecilia ormai, dopo aver trascorso la quarantena a Trento è diventata una figlia per la famiglia di Ignazio. "In casa ormai è lei la preferita di papà" ha spiegato il figlio del grande campione di ciclismo Francesco Moser. "Sì gli ho dimostrato che sono una donna da sposare, io sono pronta” ha replicato Cecilia.

Scritto da: La Redazione il 28/2/2021.