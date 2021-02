Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vittime di un furto: 'Hanno rubato tutto'

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono state vittime di un furto. “Hanno rubato tutto”, rivela il modello e sportivo 28enne sul social in un post in cui denuncia la rapina.

Hanno violato l’intimità della casa di Trento, quella che ha ospitato la coppia durante il lungo lockdown primaverile. Nacho è una furia nelle sue IG Stories. Lancia parole al veleno contro i malfattori, i ladri che hanno fatto irruzione tra le mura a lui e alla fidanzata tanto care, portandosi via ogni cosa.

“Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra, ribaltando casa e rubando di tutto e di più”, racconta affranto e arrabbiato Ignazio Moser. Poi si scaglia contro i delinquenti: “Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari”.

Non è ancora contento e così diventa ancora più feroce. Moser tuona: “Ovviamente sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere. Per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”. Chechu, sempre al suo fianco da circa tre anni, al momento non commenta il fattaccio che ha provocato un così grande dispiacere al fidanzato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/2/2021.