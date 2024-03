Un super cena in famiglia per la modella con la sorellona, il fratello, la cognata, i genitori e i nipotini

Niente mega festa: è felice insieme a Nacho che sposerà il prossimo 30 giugno in Toscana

Cecilia Rodriguez compie 34 anni. La modella festeggia l’ultimo compleanno prima delle nozze con Ignazio Moser, che saranno celebrate in Maremma, in Toscana, il prossimo 30 giugno, come annunciato. La modella non si regala un party casalingo nella sua casa a Milano. Per lei una super cena in famiglia con la sorellona Belen, il fratello Jeremias, la cognata Deborah Togni, i genitori, Veronica Cozzani e Gustavo, e i nipotini, Santiago e Luna Marì. Ovviamente c’è Nacho al suo fianco.

Cecilia Rodriguez festeggia l'ultimo compleanno prima delle nozze insieme a Ignazio e a tutta la famiglia: party casalingo per i 34 anni

Chechu spegne le candeline entusiasta, circondata dalle persone a cui vuole più bene, il suo inossidabile ‘clan’. Tutti le cantano il classico: “Tanti auguri a te”, rigorosamente nella lingua madre degli argentini, lo spagnolo. Poi si brinda e si balla. Belen si scatena con la figlioletta di due anni, che è un vero splendore.

Un super cena in famiglia per la modella con la sorellona, il fratello, la cognata, i genitori e i nipotini

Il giorno seguente a quello del compleanno, il 19 marzo, Ceci ringrazia i follower che l’hanno travolta con il loro calore e i tanti auguri. “E’ il primo giorno con 34 anni. Vorrei iniziare dicendo: ‘Ciao, buongiorno, sono Cecilia Rodriguez, vengo dall’Argentina, e ho 34 anni fatti ieri, 18 marzo. Sono nata nel 1990. Volevo ringraziarvi perché ieri, appunto, ho avuto la conferma di aver seminato bene in tutti questi anni. Ho ricevuto tantissimo amore, quindi sono molto felice”. Deve ancora aprire tutti i pacchetti che le sono arrivati: è davvero colma di gioia.

Niente mega festa: è felice insieme a Nacho che sposerà il prossimo 30 giugno in Toscana

A casa a Milano tutti si scatenano: belen balla con la sorella e la figlioletta Luna Marì

Non rivela il dono ricevuto dal fidanzato. Cecilia lo tiene al momento nascosto. A Chi sul matrimonio col 31enne ha confidato: “Ci sposiamo il 30 giugno. La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo in duecento. I miei testimoni saranno mio fratello, Jeremias, e il mio miglior amico. I testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella. Belen sarà la damigella d’onore e Santiago porterà gli anelli. Lui è il mio primo nipote, il primo amore, ed è emozionato, gli piace lo zio ‘Nacho’, e gli piacciamo come coppia. Gli altri nipoti entreranno prima di tutti e poi ci saranno le damigelle: oltre a mia sorella c’è mia cognata, che è la fidanzata di Jeremias, e due amiche che vengono dell’Argentina. Ho voluto coinvolgere tutti. Abbiamo scelto la Toscana, un borgo in collina a venti minuti da Firenze”.