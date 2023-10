Va a vedere l’avanzamento dei lavori con Fedez e i loro due figli: “E’ quasi pronta”

C’è tanto marmo, arrivano le critiche: “Non sembra per una famiglia giovane ma un mausoleo”

Chiara Ferragni sorride felice insieme al marito Fedez e ai loro due figli, Leone, 5 anni, e Vittoria, 2. Dopo lo spavento per le condizioni di salute del rapper, che il 15 ottobre compirà 34 anni, si torna a guardare al futuro. La 36enne orgogliosa condivide altre foto della nuova casa a Milano. Fa vedere la cucina con l’isola, il bagno, il soggiorno. “E’ quasi pronta”, sottolinea fiera. Ma, immancabilmente, arrivano le critiche: l’attico a molti non piace proprio.

La cucina con l'isola, il bagno, il soggiorno: Chiara Ferragni mostra altre foto della nuova casa a Milano

L’imprenditrice digitale e l’artista per la progettazione e l’arredamento dell’enorme appartamento acquistato nelle nuove Residenze Libeskind 2 a CityLife si sono rivolti agli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali di 13.1 Architecture & Decor. I due sono contentissimi del lavoro che è stato finora fatto. L’abitazione è proprio come desideravano. C’è tantissimo marmo. Sia alle pareti di alcune stanze, sia nella cucina stessa. Ma il gusto, come sempre è soggettivo. C’è tra i follower chi sottolinea lapidario: “Non sembra la casa per una famiglia giovane ma un mausoleo”.

“Una montagna intera sventrata per questa casa praticamente con tutto quel marmo”, sottolinea a Chiara un altro utente. E ancora: “Come mai così tanto marmo??? Sembra molto russo come gusto”; “Cucina, isola marmo, é inquietante, funereo..... Dà i brividi”; “Quanto marmo in una casa per giovani, ostentazione inutile, gusto discutibile”.

C’è tanto marmo, anche in cucina, e arrivano le critiche: “Non sembra per una famiglia giovane ma un mausoleo”

C’è pure chi non apprezza la nuova abitazione in toto e fa sapere: “A vedere sta casa mi è venuta la claustrofobia”. In effetti l’appartamento pare assai diverso da quello, molto aperto, dove vivono adesso. La divisione parrebbe essere molto più netta, con tante stanze diverse e più contenute. C’è chi per una famiglia avrebbe invece voluto una soluzione diversa: “Ma una bella casa con un po’ di verde, dove far correre i bambini e il cane, non era meglio? invece che questi attici dove si vedono solo case, case, case”.

Va a vedere l’avanzamento dei lavori con Fedez e i loro due figli: “E’ quasi pronta”.

Il gusto, come sempre accade è soggettivo. La Ferragni e Fedez sono contenti e non vedono l’ora di traslocare. Forse questo semplice atto assumerà per loro un significato ancora più importante: mettersi un brutto periodo alle spalle e iniziare un percorso più sereno.