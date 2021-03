Chiara Ferragni criticata per l'allattamento al seno: Fedez la difende

Chiara Ferragni è ancora una volta al centro della polemica per l’allattamento al seno. La fashion blogger con la figlia Vittoria, venuta al mondo lo scorso 23 marzo, fa scelte diverse rispetto al primogenito. La 33enne con Leone era passata al biberon nel giro di qualche mese, ora, invece, non solo tiene attaccata la piccola al seno, ma si fa vedere da tutti mentre le dà da mangiare. Criticata e accusata di incoerenza dai follower, non si perde d’animo: ha il marito dalla sua. Fedez la difende e mette tutti a tacere.

Nel 2018 la Ferragni aveva raccontato in un post, poi rimosso, la sua esperienza positiva con il sostituto del latte materno. Le sue parole sul latte artificiale avevano scatenano l’ira di molte mamme. Altrettanto dure erano state le reazioni sulla scelta di usare il biberon anche per il suo latte, in modo tale da includere pure il papà nella fase di crescita del neonato.

Chiara aveva spiegato che la sua scelta, tra l’altro, era dovuta a una motivazione precisa sull’allattamento al seno: “Adoro le persone che lo fanno senza problemi. Io avrei paura di essere fotografata da fan o paparazzi se sono al parco o a un ristorante. Per questo allatto al seno solo in casa. Sono scelte”.

Ora, a distanza di pochissimo tempo, con Baby V tutto è mutato. Chiara si fa vedere prima in ospedale, subito dopo il parto, e poi a casa mentre allatta al seno la figlia. L’imprenditrice digitale, però, anche stavolta viene additata perché ha cambiato idea. Fedez la difende. Una donna è libera di seguire il suo percorso senza la paura di essere ogni volta giudicata.

“Una donna dovrebbe essere libera di allattare o meno senza sentirsi colpevole o sbagliata in momento così delicato come la post-gravidanza. Potreste scriverlo nel vostro ‘flusso continuo’ di articoli relativi al nostro ‘flusso continuo di post’”, scrive il 31enne sul social a commento della foto postata dall’account di Vanity Fair che lo ritrae in ospedale accanto alla moglie e Vittoria attaccata al seno della bionda.

Chiara Ferragni è felice e nelle sue IG Stories posta le parole del rapper e sottolinea, rivolgendosi alle altre donne che la seguono: “Trovate un uomo che sia sempre pronto a difendervi come Fedez fa sempre con me”. La complicità è alle stelle.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/3/2021.