Chiara Ferragni e Diletta Leotta, amiche del cuore di Elodie, in prima fila al concerto milanese della cantante: guarda

Al Forum di Assago va in scena lo spettacolo super glamour della 33enne

Chiara Ferragni e Diletta Leotta, insieme ad altri amici, non possono mancare. Le amiche del cuore di Elodie al Forum di Assago sono in prima fila al concerto milanese della cantante. La romana sul palco catalizza l’attenzione di tutti con lo spettacolo super glamour di cui è protagonista. La 33enne canta le sue hit, balla la lap dance, ancheggia e si muove come una vera dea con gli altri ballerini che l’attorniano. La 36enne e la 32enne applaudono entusiaste.

Chiara Ferragni e Diletta Leotta, amiche del cuore di Elodie, in prima fila al concerto milanese della cantante

Lo show è superbo, con coreografie che hanno il sapore di quelle delle popstar internazionali. Elodie dichiara senza mezzi termini le cause che ha scelto di sostenere. Le fa apparire sul mega schermo. “La guerra toglie la libertà. Oltre 449 milioni di bambini vivono in zone di conflitto. Il genere non può determinare la libertà di una persona, ma 29,9 milioni di ragazze adolescenti vivono nei 10 Paesi con il più alto numero di matrimoni infantili”.

La 36enne e la 32enne sono folli d'amore per la Di Patrizi

E ancora: “La cultura rende liberi, ma nel mondo 244 milioni di bambini e giovani non vanno a scuola e 771 milioni di adulti sono analfabeti”. Lei sostiene RED, l'associazione fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver a sostegno della lotta contro AIDS.

Libera e disinibita l'ex volto di Amici incanta. Chiara e Diletta, che l’adorano, sono con lei e dopo il concerto corrono ad abbracciarla dietro le quinte. Le due sono fiere della loro amica. La conduttrice Dazn, mamma di Aria, ha dichiarato in tv che la Di Patrizi per lei è “la sorella” che si è scelta. Elodie, con la sua bimba, infatti si comporta proprio come una zia.