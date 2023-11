Anastasia Kuzmina rivela tutto del suo nuovo fidanzato: ''L'ho conosciuto grazie a TikTok''

L’1 gennaio 2024 festeggerà il primo anniversario con Alessio Di Gennaro, nutrizionista

La ballerina 30enne è rimasta colpita da lui guardando i suoi video e poi…

Anastasia Kuzmina, che a Ballando con le Stelle danza in coppia con Teo Mammucari, è al settimo cielo per la ritrovata stabilità sentimentale. E’ tutto merito di Alessio Di Gennaro, nutrizionista. A Novella 2000 rivela tutto del nuovo fidanzato. “L’ho conosciuto grazie a TikTok”, svela.

La 30enne si social ha ufficializzato. Al settimanale rivela: “L’ho conosciuto grazie a TikTok. Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine. E ho iniziato a guardarli tutti fino alle 3 di mattina”. Era l’estate del 2022. Anastasia viveva una relazione poco definita, che non la faceva stare bene. Alessio l’ha colpita: “Ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale, un po’ piacione, perché mi piacciono i piacioni. Quindi gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita”.

L’appuntamento nello studio di Di Gennaro è arrivato in autunno, quando lei era impegnata col dancing show. “Intanto, prima di incontrarmi, lui mi ha iniziato a seguire e mi ha messo anche dei like, quindi un po’ di speranza ce l’avevo”, spiega. La visita è durata moltissimo: “Più di due ore e mezzo. In seguito mi ha confessato di aver spostato tutti gli appuntamenti di quella mattina al pomeriggio, per avere almeno mezza giornata libera per me”.

Nonostante l’attrazione, inizialmente Alessio, seguendo la sua etica professionale, ha trattato la Kuzmina come una paziente. Al punto che è stata lei, quando lui le ha inviato un messaggio, a spronarlo a invitarla a cena. I due festeggeranno il loro primo anniversario il prossimo 1 gennaio 2024. Di Gennaro è stato accolto benissimo anche in famiglia: “I miei lo adorano, mio fratello Nikita anche. Ma chi lo ama di più è mia nonna, che dall’Ucraina l’anno scorso è venuta a vivere in Italia. Lei non parla ancora l’italiano, ma si capiscono al volo”.