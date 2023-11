Enock Barwuah rivela lo strano modo in cui ha scoperto che la moglie Giorgia era incinta: ''Trovo un bigliettino e…''

Il 30enne e la moglie avranno un maschietto, ma lui già pensa a un’altra cicogna…

Enock Barwuah non sta nella pelle: diventerà papà. A Chi il 30enne, fratello di Mario Balotelli, rivela lo strano modo in cui ha scoperto che la moglie Giorgia Migliorati Novello era incinta. “Trovo un bigliettino sulla porta e…”, racconta.

“Sono stato io a volere a tutti i costi un figlio e Giorgia ha accolto questo desiderio con il cuore. Diventare genitori non è una cosa banale, ma dopo le nozze noi volevamo allargare la famiglia. A fine agosto ho scoperto che lei era incinta. Torno a casa e nel mio studio trovo un bigliettino sulla porta: ‘Attenzione: liberare la stanza. Baby is coming. Ciao papà. Hai nove mesi di tempo’. Sono scoppiato in lacrime”, confida il 30enne.

Giorgia sorride. “Dopo le nozze a giugno, abbiamo subito provato ad allargare la famiglia. Ci siamo riusciti. Siamo stati fortunati e non abbiamo mai avuto dubbi”, spiega. Poi parla del termine della gravidanza. Sul social aveva fatto sapere che era fissato per il 13 maggio e che il bebè sarebbe stato del segno del Toro. Sul settimanale, però, cambia tutto e svela: “Nascerà intorno a febbraio e ogni giorno mi sento sempre diversa, più consapevole, più mamma”.

I due non hanno ancora scelto il nome del pargolo. “C’è una trattativa in corso con mia moglie. Non abbiamo le idee chiare. Stiamo discutendo, ma niente ancora”, fa sapere lui. “Se fosse stata una femmina, il nome sarebbe saltato fuori tra queste opzioni: Camilla, Chloe, Beatrice. Invece è un maschio...", sottolinea lei.

Enock svela anche come ha reagito SuperMario: “Volevo fargli una sorpresa... L’ho chiamato per chiedergli di venire a bere un caffè a casa, appena è entrato senza nemmeno dire ciao mi ha freddato: ‘La Giorgia è incinta, vero?’. Sorpresa rovinata. Però so che sarà un grande zio. Sapete, c’è stato un momento nella nostra vita in cui lui ha fatto da padre a me, poi io a lui. Adesso siamo grandi e siamo pronti per dedicarci ai nostri figli”. E non è tutto, pensa pure a un'altra cicogna: "Il sogno è quello, in futuro, di allargare la famiglia con un secondo figlio".