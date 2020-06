Chiara Ferragni e Fedez in lacrime per il loro cane: 'Matilda ha un tumore'

Chiara Ferragni e Fedez sono in lacrime,: volti stanchi e provati. Sono fortemente preoccupati per il loro cane. “Matilda ha un tumore”, svela la fashion blogger 33enne, che racconta il dramma che stanno vivendo nelle sue IG Stories e chiede il sostegno dei fan. E’ in ansia.

Dopo un weekend sereno trascorso in famiglia sul lago di Como ecco arrivare un bruttissimo lunedì. "Giornata orrenda oggi - esordisce Chiara con gli occhi rossi di pianto - Mentre ero in un meeting, la nostra cagnolina ha avuto delle crisi epilettiche, quindi l’abbiamo dovuta portare da un veterinario e poi da un neurologo veterinario per farle fare una risonanza magnetica. Hanno dovuto addormentarla, lei ha già dieci anni e già quello era un rischio”.

“Abbiamo scoperto che ha un tumore - continua la bionda, devastata dalla terribile notizia - Adesso dobbiamo tenerla sotto controllo dandole dei medicinali. Forse inizierà una radioterapia... E’ ancora tutto da capire… Però mi sono veramente spaventata perché pensavo di perderla oggi, sono veramente contenta che si sia stabilizzata e spero continui così”.

“Una mattinata un po’ così oggi, siamo stati tutto il giorno dal veterinario - le fa eco Fedez sempre via social - purtroppo hanno trovato una brutta malattia alla Mati ma c’è ancora speranza, quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno”. Il rapper 30enne incrocia le dita: “Dita incrociate e date un po’ di supporto a questa patatina che è triste”. Chiara, accanto a lui, mostra ancora una volta il suo abbattimento.

I Ferragnez riempiono il loro profilo di immagini del cane, a cui sono legatissimi, soprattutto Chiara, che lo ha preso con lei dieci anni fa e ne ha fatto persino una vera star del web. Poco dopo l’imprenditrice informa i follower delle condizioni dell’animale con un lungo post.

“Update su Mati: è ricoverata dal nostro veterinario in modo da essere controllata 24 ore su 24 per eventuali crisi epilettiche e capire il dosaggio perfetto per lei delle medicine anti-epilettiche – fa sapere - Mercoledì speriamo possa tornare a casa e poi comincerà le sessioni di radioterapia sperando che il tumore non aumenti di taglia. Purtroppo abbiamo scoperto che questo tipo di tumore è molto frequente nei bulldog francesi come lei. Tenetela nei vostri pensieri che la vogliamo con noi ancora tanti anni”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/6/2020.