Chiara Ferragni e Fedez, la figlia Vittoria ancora in ospedale: ecco che malattia ha

Chiara Ferragni e Fedez vivono ore di grande apprensione per la figlia Vittoria, ancora in ospedale. Il rapper parla per la prima volta della patologia che ha colpito la piccola di 7 mesi, rivela che malattia ha e mette in guardia gli altri genitori.

La bimba, secondogenita della fashion blogger 34enne e dell’artista 32enne, genitori anche di Leone, 3 anni, è in ospedale a Milano da domenica 24 ottobre. Già nella giornata precedente, il sabato, la coppia si era recata in pronto soccorso con la bambina, per le sue condizioni di salute non ottimali: i dottori l’avevano mandata a casa e avevano dato ai genitori il compito di tenerla sotto controllo. La situazione, però, è peggiorata e così si è reso necessario il ricovero.

Fedez svela cos’ha Vittoria, è tutta colpa del “virus Rsv, ovvero Respirarory synctyal virus”. “Se avete figli piccoli fate molta attenzione, mi raccomando - scrive nelle sue IG Stories - questo virus Rsv, ovvero Respirarory Synctyal Virus, non va preso alla leggera". Pubblica poi un titolo di giornale: “Epidemia virus respiratorio neonati, è allarme: ospedali italiani pieni”.

Il virus respiratorio sinciziale o RSV, è un virus respiratorio che solitamente provoca sintomi lievi, come quelli del raffreddore. Può diventare però grave per i neonati e gli anziani. RSV è la causa più comune di bronchiolite e polmonite nei bambini di età inferiore a 1 anno negli Stati Uniti.

“Vedere un figlio star male è spaventoso. Ci si rende conto che la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticatelo mai”, ha sottolineato la Ferragni ieri sul social. Oggi è già un po’ più serena. “Vittoria sta bene e si sente più energica ora. Ora è necessario che i suoi livelli di ossigeno tornino normali”, fa sapere ai milioni di follower.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/10/2021.