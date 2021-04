Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il primo complimese di Vittoria: foto

Chiara Ferragni e Fedez, proprio come facevano per Leone, festeggiano il primo complimese dell’ultima arrivata, la secondogenita Vittoria, e lo fanno in grande: celebrano il 23 aprile con una mega torta da leccarsi i baffi.

La fashion blogger e il rapper si ripetono e copiano se stessi: anche per Leo è stato così nel suo primo anno di vita. Ora per il figlio di tre anni niente più ‘complimesi’. Il biondino posa ‘da grande’ nelle foto di famiglia accanto a mamma e papà e alla sorellina a cui si sta pian piano affezionando sempre di più.

La torta per fare la festa a Vittoria è meravigliosa: rosa, lavorata con la pasta di zucchero, ha su in cima un orsetto che tiene in mano un palloncino a forma di cuore con su scritto 1. Una serie di dadi, l’uno sopra l’altro sono alle spalle del tenero animale.

Il nome della bimba è ben visibile, dorato, sul dolce, arricchito da dolci perle. C’è anche un cavallo a dondolo a renderlo ancora più unico.

Gli scatti del party tutto in famiglia dei Ferragnez catturano in brevissimo tempo quasi 600mila ‘like’. I fan sono entusiasti della festa a cui ne seguiranno molte altre, ogni mese, fino a quella magnifica, così si immagina già, per il primo anno della piccola principessa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/4/2021.