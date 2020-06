Dive e star del cinema, della tv e della musica stanno scendendo in piazza in tutto il mondo a fianco del movimento ‘Black Lives Matter’ e Chiara Ferragni non è voluta essere da meno. L’influencer italiana ha quindi deciso di unirsi alla protesta di domenica alla Stazione Centrale di Milano, quando centinaia di persone si sono radunate per chiedere più attenzione sulle discriminazioni razziali dopo che negli Stati Uniti un agente di polizia ha barbaramente ucciso – soffocandolo – un uomo di colore senza alcun motivo (l’episodio è stato ripreso con un cellulare, ma centinaia di vicende simili avvengono ogni anno nel mondo passando però sotto silenzio).

La 33enne originaria di Cremona si è camuffata. Un po’ per non essere riconosciuta, un po’ perché le norme anti-Covid impongono di utilizzare la mascherina nei luoghi pubblici, specie se affollati. Pantaloni della tuta e felpa col cappuccio, cartello con su scritto ‘Fuck Racism’ in una mano e iPhone 11 pro Max nell’altra, la bionda ha marciato con gli altri manifestanti, ma anche insieme al marito Fedez e al migliore amico di quest’ultimo, Luis Sal.

I tre hanno passato un po’ di tempo in piazza, anche sotto la pioggia. Poi sono tornati nel loro super attico panoramico a CityLife (uno dei quartieri più cool della “nuova” Milano, dai prezzi inavvicinabili per la maggior parte dei comuni mortali) per riabbracciare il piccolo Leo, il figlio nato 2 anni fa, ovviamente rimasto a casa.

Scritto da: la Redazione il 8/6/2020.