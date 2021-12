Chiara Ferragni in lacrime durante la terapia di coppia: 'Fedez mi fa sentire esclusa e inutile'

Chiara Ferragni scoppia in lacrime durante la terapia di coppia dallo psicologo. Accanto a lei il marito ascolta, la fashion blogger piange e confessa: “Fedez mi fa sentire esclusa e inutile”. Il primo episodio di The Ferragnez - La Serie, in onda su Prime Video, mostra uno spaccato del loro matrimonio assai privato e che fa rimanere stupiti.

La bionda 34enne spiega al terapeuta quanto a volte le dia fastidio la mancanza di comunicazione col rapper 32enne: “La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più omogenea, raramente sono arrabbiata o giù”.

Federico Lucia si dice stanco di essere sempre circondato da persone, famigliari e amici della moglie: “A volte facciamo troppe cose. Avrei più voglia di ritagliarmi degli spazi con lei da solo. Molte volte siamo attorniati da questo gruppo itinerante di persone. La famiglia, suoi amici, non miei. Io non ne ho di amici”. Chiara si difende: “Preferisco sempre avere altre persone, così nei momenti in cui lui vuole stare per i cavoli suoi, succede qualcosa o si prende male, ha bisogno del suo spazio, io non devo stare lì come una scema da sola”.

Fedez chiarisce il motivo per cui tende a isolarsi e allo psicologo dice: “Io quando ho dei problemi miei, mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo. Cerco di non far pesare le mie problematiche sugli altri. Lei ha questo atteggiamento di voler dialogare forzatamente, di spronarmi al dialogo, quando io non ho voglia. E questa cosa non fa altro che richiudermi di più a riccio. Io sono una persona che si apre difficilmente”.

La Ferragni lo ascolta, ha le lacrime agli occhi: in terapia confessa che Fedez è assai più permaloso e negativo di lei. “Per me l'idea di passare una giornata in casa con lui, che non parla e non so neanche perché o comunque è scaza*to, mi sembra stupido…gli chiedo di parlarne”. L’artista si offende e replica: “E’ difficile parlare con una persona che già dice che sono problemi inutili. Quindi sono permaloso, mi incaz*o per cose inutili e dovrei parlare con te di problematiche che tu reputi inutili? Fammi capire: tu parleresti con una persona che reputa i tuoi problemi inutili?”.

L’imprenditrice digitale piange, si asciuga gli occhi con un fazzolettino di carta. “Quando ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu mi possa fare, mi sento esclusa e inutile nella tua vita”, gli confessa. Fedez, colpito dallo stato d’animo della moglie e spronato dal terapeuta, allora si scusa: “Mi dispiace, quando sto male non c'è la voglia di fare star male te. E' che io sto molto male e ho bisogno di stare da solo. Mi dispiace che il mio star male, ti faccia stare male”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/12/2021.