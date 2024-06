Chiara Ferragni è arrivata in Sicilia per il matrimonio dell'amica Diletta Leotta, si preannunciano le nozze più vip dell'anno: guarda

La fashion blogger si è messa in viaggio al mattino presto: domani i fiori d’arancio tra la 32enne e Loris Karius

Chiara Ferragni non può mancare. La fashion blogger e imprenditrice è arrivata in Sicilia per il matrimonio dell’amica Diletta Leotta. I fiori d’arancio tra la conduttrice Dazn e Loris Karius si preannunciano le nozze più vip dell’anno. La 32enne e il calciatore tedesco 30enne, genitori di Aria, un anno il prossimo 16 agosto, diranno di sì a Vulcano, alle Eolie, domani, sabato 22 giugno.

L’ex moglie di Fedez si è messa in viaggio al mattino presto. Per lei look casual: felpa rosa, jeans e sneakers ai piedi. E’ partita da sola, senza i due figli avuti dal rapper 34enne, Leone e Vittoria, 6 e 3 anni. Ha immediatamente comunicato ai suoi follower dov’è diretta: nella splendida location scelta da Diletta per il matrimonio con Karius.

Chiara ha poi condiviso nelle sue storie una foto che la ritrae al bar a Catania, dove è atterrata. Per raggiungere Vulcano la Leotta ha predisposto per i suoi invitati una navetta e posti prenotati sul traghetto. I 160 invitati avranno a disposizione le camere del lussuoso hotel scelto per i festeggiamenti, il Therasia Resort. In questo fine settimana l’albego è stato interamente prenotato dalla coppia per l’evento.

La Ferragni desidera essere vicina all’amica in questo giorno così speciale. Oltre a lei alle nozze ci saranno Elodie, legatissima alla sposa e sua damigella d’onore, l'amica Rossella Fiamingo, con il fidanzato Gregorio Paltrinieri, Francesca Muggeri, Luca Argentero con Cristina Marino, Claudio Marchisio e Alvaro Morata con la moglie Alice Campello. Testimone della sposa potrebbe essere Eleonora Berlusconi, figlia dell’ex premier Silvio.

Stando ai gossip, Diletta Leotta dovrebbe arrivare addirittura in elicottero: non si sa se gli sposi abbiano scelto una cerimonia civile o religiosa.