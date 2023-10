''Perché devo imparare a fare la lavatrice? Ho chi la fa per me'': Chiara Nasti rivela di non aver mai fatto il bucato e scoppia polemica

La 25enne stupisce: non si è mai occupata delle faccende di casa e lo sottolinea

Non ha, invece, la tata per il figlio Thiago: “Mi occupo di lui 24 ore, momenti di sconforto"

Chiara Nasti risponde alle domande dei follower e con le sue parole genera l’ennesimo polverone. La napoletana rivela di non aver mai fatto il bucato. “Perché devo imparare a fare la lavatrice? Ho chi lo fa per me”, ammette. E scoppia la polemica.

Qualcuno le scrive: “Impara a fare la lavatrice”. La 25enne replica: “Posso essere sincera? Non mi è mai piaciuto farle. Le faccende domestiche non le ho mai fatte in vita mia, addirittura la lavatrice, che siamo allo step superiore… Se ho la possibilità, e non per questo sono una cattiva persona, di non poterlo fare e ho chi lo fa per me, perché devo imparare!”.

La Nasti, immediatamente dopo, sottolinea però di non avere la tata per il figlio Thiago, avuto il 16 novembre 2022 dal marito, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. “Con Thiago non ho aiuti: mi occupo al cento per cento di lui. E senza un aiuto, infatti ho tantissimi momenti di sconforto. Chi è mamma sa quanto è difficile. Soprattutto perché non ho i nonni in città, né dalla mia parte, né da quella di mio marito. Starci h24 insieme, soprattutto per me che è il primo, non è semplicissimo. Però si fa”, confessa. E aggiunge: “Anche per quello sto per crollare. Ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano. Ma il problema sono io. Ho paura a lasciarlo!”.

L’influencer alla fine chiarisce pure che non ha mai fatto neppure una lavastoglie. E ironizza: “Vado a sotterrarmi!”.