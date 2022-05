Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano lo stadio Olimpico di Roma per il gender reveal: guarda

Chiara Nasti e il fidanzato Mattia Zaccagni per il gender reveal non badano a spese: i due affittano lo stadio Olimpico di Roma per svelare a parenti e amici il sesso del bebè in arrivo, una location speciale dove il calciatore biancoceleste giocherà l’ultima partita in casa della Lazio contro il Verona sabato 21 maggio.

La sala dentro la tribuna Montemario, quella che durante i match della Roma e della Lazio accoglie il servizio ristorante, è addobbata a festa con dolci e palloncini celeste e rosa. Ci sono persino due pupazzi giganti che accolgono gli ospiti invitati al singolarissimo party.

Sui social i presenti scrivono: “Siete grandi. Lo stadio aperto tutto per noi e loro. Aspettiamo la grande rivelazione”. La bionda influencer napoletana 24enne con quasi 2 milioni di follower condivide tutto in tempo reale: l’attesa cresce.

Incinta di 4 mesi dello sportivo 26enne, Chiara è felicissima. L’annuncio la fa trepidare. Ai follower aveva detto che l’unica a sapere il sesso del bebè era la sorella Angela. E’ una sorpresa anche per lei.

Mattia, in mezzo al campo da gioco, calcia in porta, sotto la curva Nord, quella degli ultras della sua squadra, il pallone. In quel preciso istante il tabellone luminoso si illumina con uno psichedelico: “It’s a boy!”. La coppia avrà un maschietto.

In cielo esplodono coriandoli azzurri, il party si accende: ci sono tanti amici della giovane coppia, tra i quali Ciro Immobile e la moglie Jessica Malena. Non manca il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Chiara Nasti mostra il suo pancione, stretto in una minigonna rosa: Zaccagni le va incontro, si inginocchia, bacia il prato verde dell’Olimpico. Mattia lancia i coriandoli in aria, poi si alza e le regala un 'bocca a bocca' appassionato: i due sono al settimo cielo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2022.