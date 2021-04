Chiara Nasti e Nicolo Zaniolo si sono lasciati: 'Non ho più nessun tipo di relazione'

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati. L’influencer napoletana aveva cercato di arginare i gossip sulla storia d’amore arrivata velocemente al capolinea, alla fine, però, esce allo scoperto e nelle sue IG Stories pubblica un post in cui chiarisce: “Non ho più nessun tipo di relazione”.

“Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e vi dico che non ho più alcun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall'altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”, spiega la Nasti via web ai fan.

E’ tornata single. Chiara Nasti non rivela i motivi della rottura col calciatore 21enne della Roma, con cui il rapporto era subito partito spedito, al punto che i due si erano persino regalati un tatuaggio in coppia.

Dichiarazioni appassionate sempre via Instagram, poi, improvvisamente, il silenzio e le voci di addio. Chiara in un video, sempre condiviso sul suo profilo, aveva provato ad arginare l’emorragia di rumor sulla liaison.

“Voglio farvi capire come sto in questo momento, non sto passando un bellissimo periodo, come potete vedere sto pubblicando molto poco, ma riguardo alle ultime notizie che sono uscite in quest’ultimo periodo né io né il mio ragazzo abbiamo lasciato dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme”, aveva detto solo qualche giorno fa la 23enne.

“Io vi chiedo di andare cauti con le parole. Sia io che lui siamo arrivati a un punto dove certe cose iniziano a pesare. Ora certe cose non le prendo più con una certa leggerezza. Certa gente si va a immischiare in argomenti troppo delicati e privati, per questo motivo ho deciso di concentrarmi su me stessa. La nostra relazione c'è ancora ma non voglio rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento”, aveva anche aggiunto. Ora la verità: con Zaniolo sono arrivati i titoli di coda.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2021.