Claudia Galanti dopo la morte del padre: ''La mia vita distrutta in sei mesi, sopravvivo solo grazie alla cucina''

Claudia Galanti sta vivendo un momento difficile dopo la scomparsa del padre. In un'intervista al Corriere della Sera, la modella ed ex naufraga 39enne racconta il suo stato d’animo dopo la morte dell’uomo che risiedeva in Paraguay, paese di origine della showgirl e con il quale aveva un rapporto complicato.

Un’altra ferita profonda che ha segnato la sua vita sin dall’adolescenza quando ha perso la madre. Il buio però è arrivato nel 2014 con la scomparsa per un'infezione al sangue della figlia Indila Carolina Sky, di appena nove mesi, avuta dall'ex marito Arnaud Mimran. Allora, non diede il consenso per effettuare l'autopsia sul corpo della piccola, ma oggi la modella si pente di non aver accettato: "Qualcosa non mi è chiaro. Questo pensiero mi tormenta tutte le notti. Mi tormenta sempre. Io non vivo, ma sopravvivo". Poi l'arresto di Arnaud, appena pochi mesi dopo con guai giudiziari per una grossa truffa in Francia. "La mia vita è da sempre così: sul più bello succede qualcosa e crolla tutto", racconta al Corriere. "Ad un certo punto, quando non c’era più nulla che mi faceva felice, quando era tutto senza sapore e senza senso, ho pensato che non erano le medicine a potermi aiutare, ma che dovevo ripescare dal mio passato qualcosa che mi aveva fatto sentire bene".

Così Claudia Galanti ha riscoperto il suo amore per la cucina, nato da piccola, quando in Paraguay imparava dalla nonna italiana, e ha dato vita ad un suo progetto: "FoodBeats", il suo blog di cucina, che è anche un portale di food delivery, nato insieme al suo socio Matteo Rombolotti. Per dedicarsi a questa nuova avventura Claudia Galanti manderà i suoi due figli Liam Elijah e Tal Harlow al mare con i nonni, mentre lei resterà a Milano.

Scritto da: La Redazione il 22/7/2020.