Clio Make Up contro i filtri che cambiano il viso sul social: 'Mi fanno paura perché...’

Clio Make Up si scaglia contro i filtri che cambiano il viso sul social. L’influencer più famosa del settore beauty in un lungo post scrive: “Mi fanno paura”. Poi spiega il perché. Accompagna le sue parole con alcune foto in cui si mostra ‘con’ e ‘senza’ filtro, proprio per far capire da cosa nasca il suo timore.

E’ preoccupata dall’uso dei filtri, che regalano una realtà distorta e rendono ancora più insicuri gli adolescenti, ma non solo loro. Clio Zammatteo non ha problemi a condividere la sua riflessione. “Inizialmente non sembra ci sia molta differenza... Solo la pelle un po’ più chiara, il naso leggermente più stretto, i pori meno dilatati, l’incarnato più luminoso, gli occhi più brillanti...alla fine sono sempre io non c’è molta differenza... E allora perché quando quel filtro così apparentemente innocuo scompare mi sento più brutta, meno adeguata...e ancora perché le altre sono meglio di me?”, esordisce.

“Non basta che la loro vita sia migliore della mia, hanno tutto, amore, soldi, successo, fama, vestiti, trucchi, viaggi e anche la bellezza...quante cose che passano nella testa sopratutto di persone più fragili, come i più giovani, gli adolescenti, o gli insicuri, i timidi... Pensieri che con il tempo possono far male, tanto male ...E per cosa? Per realtà distorte”, continua la 38enne.

Poi la beauty blogger conclude: “Le persone che hanno più di noi sono sempre esistite e sempre esisteranno ma mai come oggi con i social il paragone diventa così facile e può portare a delle ossessioni o forme di depressione… A volte la leggerezza con la quale si usano i filtri per migliorarsi il viso e anche in generale la vita mi fa paura... Spero che là fuori voi possiate distinguere la realtà dalla finzione. Si dice che non è tutto oro quello che luccica e penso che sia così davvero in molto casi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/4/2021.