Clizia Incorvaia, con il bimbo in arrivo prenderà una tata? La risposta della bionda

Clizia Incorvaia ha le idee chiare riguardo alla tata. I fan le domandano se con il bimbo in arrivo, fortemente voluto con il compagno Paolo Ciavarro, prenderà in casa una persona per farsi aiutare, dato che ha anche la primogenita, Nina, 6 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, da gestire. La siciliana, all’ottavo mese di gestazione, sa già come organizzarsi.

“Per fortuna abbiamo già una tata, che è una colf meravigliosa, era quella storica di Paolo e lo conosce sin da quando era piccolino, lei ci assiste su tutto. Continuando io a lavorare moltissimo, avendo la mia famiglia distante e una bimba stupenda, è fondamentale per noi avere un ‘aiuto’”, spiega Clizia.

Si fida molto anche della “suocera super”, Eleonora Giorgi, “che è presente, ma è una grande lavoratrice”. La Incorvaia ha bisogno di qualcuno che le dia una mano. “Io allatterò mio figlio, Nina l’ho allattata per 7 mesi, per lui però farò l’allattamento misto, dandogli all’ultima poppata il latte artificiale - precisa ancora l’influencer e stilista 41enne - Nina non dormiva nulla, mi ero presa un anno sabbatico, non lavorando, per stare con lei. Tra gravidanza e nascita, sono stata ferma un anno e mezzo, all’epoca lavoravo da Chiambretti. Adesso non posso, perché ho tante cose che partiranno il prossimo anno, e in più ho la mia piccolina a cui dare attenzioni”.

“Per me è fondamentale essere ‘autonoma’ - specifica ancora Clizia Incorvaia - Poter gestire la mia famiglia con il nostro ritmo e la nostra organizzazione”.

