Clizia Incorvaia compie 41 anni, ma sulla torta c'è il numero 18: ecco perché

Clizia Incorvaia compie i suoi favolosi 41 anni, ma sulla torta di compleanno c’è il numero 18. Ironica, la bellissima bionda, incinta del suo secondo bebè, un maschietto, dopo Nina, la primogenita di 6 anni avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, spiega il perché: quando spegne le candeline a mezzanotte sabato sera esprime non 1 ma ben 18 desideri.

L’influencer e stilista (ha una linea di calzature tutta sua) celebra la ricorrenza unica, con il pancione da mamma bis alla 20esima settimana di gestazione, sabato 9 con una cena tutta in famiglia: ci sono i suoi genitori, c’è la sorella Micol, il fratello Mattia, Tania, e la ‘suocera’ Eleonora Giorgi. E’ il compagno Paolo Ciavarro, che il 22 ottobre compirà a sua volta 30 anni, a preparare le pietanze ai fornelli.

Clizia è bellissima con l’abito dorato firmato Laura Biagiotti: ha voluto che il terrazzo dell’appartamento romano preso con Paolo fosse splendidamente decorato per l’occasione. Alle spalle della tavola imbandita c’è un muro di palloncini bianchi e color oro, proprio come il suo vestito. E’ tutto pronto per mangiare e poi, allo scoccare della mezzanotte, quando sarà finalmente il 10 ottobre, spegnere le candeline sulla torta a più piani con un enorme 18 sopra.

La Incorvaia racconta tutto nelle sue IG Stories, è al settimo cielo. Presto con il suo Paolo, di cui si è innamorata nella Casa del GF Vip, abbraccerà il secondogenito che, stando alle ultime rivelazioni, potrebbe chiamarsi Gabriele…

Sono tantissimi i follower che le mandano un mare di auguri e le domandano il motivo del 18 sopra la torta. “Ragazzi 18 sta come diciotto desideri da esprimere! E non uno solo come si fa sempre! Credo che la vita senza sogno e una buona dose di ironia non valga la pena”, spiega Clizia che brinda alla sua gioia, quella che le ha regalato un’esistenza ora appagante e bellissima.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/10/2021.