Concorrente dell'Isola dei Famosi si fa rasare i lunghissimi capelli in diretta pur di mangiare: le immagini

All’Isola dei Famosi arriva la prova cult, quella del taglio della chioma. Luca Vetrone, concorrente al reality, dopo un iniziale no, si fa rasare i lunghissimi capelli pur di mangiare e far mangiare anche gli altri naufraghi. In palio ci sono succulente bistecche cotte alla brace. Per il giovane influencer, personal trainer, anche una frittata preparata apposta per lui dalla madre.

Lo Spirito dell’Isola ha deciso che è Luca quello che deve essere tentato. Ilary Blasi gli chiede se voglia rasare i capelli per il bene del gruppo. Inizialmente lui scuote la testa: pare convinto nel suo rifiuto. “Non li taglio dall’inizio della pandemia”, sottolinea l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island. Sono più tre anni che non va dal barbiere. A far cambiare idea al 28enne ci pensa la mamma. La donna, in studio a Cologno Monzese, lo incoraggia: “Luca, sarai bellissimo lo stesso. Fai l’eroe”.

Vetrone l’ascolta emozionato, poi ironizza: “Mamma, quanto ti hanno pagato per dirmi questa cosa? Poi facciamo i conti quando torno…”. Comincia a tentennare, però: “Va bene, ma solo se li spuntate”. Alvin, a Cayo Cochinos accanto a lui, gli dice che non è possibile: o rasa completamente la chioma o niente.

Alla fine Luca ha la chioma cortissima

I naufraghi addentano succulente bistecche cotte alla brace grazie a lui

Luca alla fine si convince. E’ Marco Mazzoli a tagliare col rasoio elettrico. I capelli sono talmente lunghi che lo aiuta anche Alvin: ci vuole un po’, ma alla fine la chioma è cortissima. La Blasi plause il gesto del ragazzo. “Anche Ignazio Moser l’ha fatto, non sei il primo”, gli sottolinea. Il naufrago vorrebbe vedersi, ma lo specchio arriverà per i concorrenti solo nell’ultima puntata del reality. Quindi rivolgendosi nuovamente alla madre, chiede: “Come sto?”. “Benissimo”, risponde lei. Così, un po’ affranto, agguanta la sua frittata e anche la bistecca che gli spetta. Gli altri stammo già gustando la carne, famelici, affamati e stanchi per la permanenza fatta di stenti in Honduras.