Costanza Caracciolo preferisce indossare capi neri durante la gravidanza. Forse perché sfinano, o forse perché il black le dà sicurezza. Fatto sta che l’ex velina ha spiegato di indossare quasi sempre questo colore durante la dolce attesa. Pubblicando una foto che la ritrae a passeggio per Milano, nel quartiere dei grattacieli, ovvero Porta Nuova, la bionda di origini siciliane ha scritto su Instagram: “La mia ‘mise’ in gravidanza?? Quasi sempre total black!!”. Ha poi aggiunto un cuore, anche questo rigorosamente nero.

Costy, come la chiamano gli amici, solo un paio di settimane fa ha compiuto 30 anni, ma quest’anno ha deciso di non festeggiare in grande. Per celebrare l’anniversario ha trascorso solamente una serata tete-a-tete con il marito Christian Vieri. Probabilmente non ha voluto “strafare” visto che tra qualche mese diventerà mamma bis.

Nel 2018 ha avuto la piccola Stella, nata proprio dalla relazione con l’ex bomber della Nazionale, che ha poi sposato lo scorso anno. Alla fine del 2019 ha poi annunciato che la cicogna ha spiccato nuovamente il volo e che le consegnerà un altro fiocco rosa. Non potrebbe essere più felice.

Scritto da: la Redazione il 28/1/2020.