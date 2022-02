Costanza Caracciolo in lutto: è morto l'adorato nonno

Costanza Caracciolo piange il nonno, Franco, morto pochi giorni fa. L’ex velina 32enne regala all’adorato famigliare un toccante messaggio d’addio, devastata dalla grave perdita, in lutto, lo ricorda con tanta tenerezza in un lungo post.

La showgirl e modella, moglie di Bobo Vieri, condivide con i follower una foto che la immortala sorridente insieme al nonno: entrambi hanno lo sguardo coperto da occhiali scuri. "A te, che sei stato un grande uomo in questa vita - scrive la bionda siciliana - Un grandissimo professionista nel suo lavoro, tutti ti chiamavano ‘il maestro’ e grazie a te un sacco di persone riescono a rivivere i loro momenti magici, grazie alle tue fotografie. Sei stato un marito fantastico, te e la nonna per me, e per tantissime coppie, avete sempre rappresentato l’esempio del vero amore, si percepiva nell’aria”.

“Sei stato un padre amorevole per i tuoi figli - prosegue Costanza - Anche se mi chiedevi di chiamarti Zio, in realtà sei stato sempre un super nonno con la N maiuscola, presente, sempre. Hai avuto anche la grande fortuna di diventare Bisnonno e conoscere le tue piccole pronipoti che ti chiamano sempre: ‘nonno Ciccio’. Hai vissuto una vita al top. Sempre super abbronzato, con i tuoi Rayban, regalavi amore, gioia e sorrisi a tutti, dalla persona sconosciuta più problematica, all’ape che volevi salvare a tutti i costi”.

La Caracciolo ringrazia l’uomo che le è stato accanto sin da quando era una bimba: “Inutile dirti che ti devo tutto, perché se non fosse stato per te, non avrei avuto la vita che sto vivendo e soprattutto non avrei avuto di conseguenza la mia splendida famiglia. Ti sarò per sempre grata per quello che hai fatto per me accompagnandomi a quel famoso provino quel giorno e non ti dirò mai abbastanza grazie. Adesso che finalmente hai smesso di soffrire, veglia su di noi. Ti amerò per sempre”.

Costanza gli è grata ed è fiera di somigliare molto al caro nonno: “Dicevi sempre che io avevo il tuo naso, si, nonno, abbiamo il naso identico”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/2/2022.